Cuba dominó a Panamá con juego compacto en Mundial beisbolero sub-23

Masaya, Nicaragua, 14 nov.- Cuba alcanzó este viernes su segunda victoria seguida en la ronda de colocación del Mundial sub-23 de béisbol con un juego muy compacto sobre Panamá, que terminó con marcador de 8-1 en el estadio Roberto Clemente de esta ciudad.

‎Después de apalear a Chequia, los muchachos de Guillermo Carmona volvieron a exhibir abundante ofensiva de 14 jits, con una defensa hermética y el exitoso picheo del abridor y ganador Daniel García, que solo tuvo una entrada complicada.

‎Al bate sigue confirmando sus potencialidades el camagüeyano Rafael Álvarez, quien ligó de 4-3 e impulsó tres carreras, actuación con la cual se ratificó como el mejor bateador del equipo en el campeonato con promedio de .526 (10 jits en 19 veces al bate, incluidos dos dobletes y un triple).

‎También tuvieron jornada multijits Yassel Izaguirre, Jonathan Moreno y Juan Manuel Pérez, este último como suplente, todos con par de imparables.

‎Álvarez comentó a la Agencia Cubana de Noticias que sale siempre a divertirse y aportar lo que el equipo necesite, al responder sobre el turno que prefiere, si segundo o cuarto.

‎Sabe que está entre los bateadores de más averaje y además comparte primeros puestos en impulsadas, lo cual avala su candidatura al Todos Estrellas, mas eso, enfatizó, no está en su mente ahora; si se da, bien, pero me enfocaré en el partido de mañana, añadió.

‎Cuba, que aspira a mejorar el décimo lugar de su última presentación en mundiales de esta categoría, mantuvo el control del juego desde temprano y si no se desmarcó más rápido fue por las joyas defensivas del jardinero derecho de Panamá.

‎Juan Alonso es el propietario del rifle en la extremidad derecha superior, con el cual facturó un out en segunda cuando Frank González quiso hacer doble una conexión contra los colchones.

‎Dos entradas después también malogró un posible ralling al «matar» en la goma a Yassel Izaguirre en un intento de convertir una conexión de González en elevado en sacrificio, y su mano enguantada fue muy segura en conexiones fuertes por sus predios.

‎Los cubanos anotaron en el primer inning ayudados por un error en tiro del torpedero istmeño, que dejó abiertas las puertas de la goma a Carlos Nieto, embasado por boleto.

‎El equipo panameño emparejó el marcador en la parte baja de ese mismo episodio, cuando el lanzador García estuvo a punto de entregar la bola al bullpen tras regalar dos boletos y soportar doblete remolcador.

‎Sin embargo, el muchacho de Artemisa se recompuso y caminó cuatro entradas y un tercio a ritmo de una carrera limpia, un jit, tres ponches y cinco boletos.

‎Debía ayudar al equipo y me concentré en sacar outs y avanzar todo lo que pudiera, hice los ajustes a partir de la complicación y ni un jit más me dieron, contó feliz de su actuación el joven zurdo.

‎De completar el trabajo sobre el montículo se encargó Lee Andy Plumas, quien se anotó el salvamento.

‎Cuba se adelantó en la cuarta entrada con larga conexión del cácher Carlos Chávez que impulsó la ventaja en una oportunidad que no resultó más fructífera por las perlas defensivas del patrullero derecho.

‎En el quinto una seguidilla de jits de Andrys Agüero, Jonathan Moreno y Nieto fue coronada con tubey remolcador de dos hombres de Rafael Álvarez, el mejor bateador de la selección en todo el torneo.

‎Cuatro vueltas en el sexto con cinco imparables sentenció la segunda victoria de Cuba sobre Panamá en mundiales sub-23.

‎El resultado coloca a la selección caribeña con marca de tres victorias y una derrota en la fase de consuelo, cuando solo le falta el choque ante Nicaragua, pactado para mañana en el estadio Nacional Soberanía de Managua. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)