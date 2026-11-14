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Inician labores especializadas en la turbina de la termoeléctrica de Felton

Redacción Digital

Holguín, 14 nov.- Brigadas de las empresas de Mantenimientos a Centrales Eléctricas y de la Constructora de Obras Industriales No. 3 de Holguín ejecutan la intervención en la turbina de generación de la CTE Lidio Ramón Pérez (Felton), junto a ingenieros y técnicos de la propia central térmica.

La mayor parte de las acciones correctivas se realizarán en infraestructuras y agregados de la caldera, según el cronograma de la parada; los trabajos están a cargo de equipos especializados de las empresas y de personal técnico de la termoeléctrica.

El plan estima que la intervención se extenderá aproximadamente 20 días desde su paralización y para cumplirlo, las brigadas organizaron turnos de trabajo que cubrirán las 24 horas, durante todo el período previsto para las labores.

La Unidad No. 1 de la termoeléctrica de Felton es considerada una de los puntales de la generación base del Sistema Eléctrico Nacional junto con la CTE Antonio Guiteras, ahora detenida por una rotura. (Tomado de Radio Reloj)

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