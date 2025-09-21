Detectan desde el espacio una misteriosa señal proveniente del núcleo de la Tierra

Moscú, 20 sep.- Satélites de observación detectaron un inusual fenómeno en las profundidades de la Tierra, donde el material que se encuentra a casi dos mil 900 kilómetros bajo la superficie, entre el núcleo y el manto, ha sufrido un misterioso cambio.

Los datos, obtenidos por los satélites del Experimento de Recuperación de Gravedad y Clima (GRACE), revelaron un cambio en la densidad de los materiales rocosos ocurrido entre 2006 y 2008. El hallazgo fue identificado recientemente por científicos de la Universidad Gustave Eiffel de París y la Universidad de la Ciudad de París, al analizar las mediciones de gravedad registradas por la misión, recoge Nature.

El registro más intenso del fenómeno se localizó frente a la costa atlántica africana, pero los científicos no pudieron atribuirlo a desplazamientos de agua, glaciares o masas superficiales, como suele observarse con este tipo de instrumentos. Los investigadores concluyeron que la señal debía tener un origen más profundo, probablemente relacionado con transformaciones en las rocas cercanas al núcleo, que habrían aumentado su densidad de manera súbita.

El descubrimiento representa una oportunidad para comprender mejor la dinámica interna del planeta y cómo interactúan sus capas. Aunque el fenómeno no implica un riesgo inmediato, los científicos lo consideran una pista crucial para descifrar la actividad invisible que ocurre en las regiones más inaccesibles del interior de la Tierra. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)