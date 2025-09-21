Descubren las momias más antiguas conocidas por la ciencia

La momificación de los muertos es un rito funerario que se ha efectuado durante miles de años en muchos lugares del mundo antes de que lo empezaran a practicar los egipcios.

Un equipo de científicos australianos descubrió que los habitantes del sudeste asiático ya momificaban a sus muertos colgándolos sobre un fuego humeante, según un comunicado de la Universidad Nacional Australiana.

La técnica empleada por las culturas asiáticas más antiguas difiere bastante de las prácticas de momificación más conocidas. Según el equipo de investigación, dirigido por el arqueólogo Hsiao-chun Hung, los cadáveres de 54 entierros preneolíticos, hallados en 11 yacimientos arqueológicos del sur de China y el sudeste asiático, fueron ahumados lentamente sobre una hoguera durante largos periodos.

Según los investigadores, hace entre 12 mil y cuatro mil años, las antiguas comunidades de cazadores-recolectores de China y el sudeste asiático honraban a los muertos doblando y atando el cuerpo y colgándolo sobre un fuego humeante durante un largo período de tiempo.

El humo resecaba los cadáveres y ralentizaba la descomposición, manteniendo los cuerpos prácticamente intactos.

Un coautor del estudio, Peter Bellwood, dijo que esta momificación del secado al humo permitía mantener a los muertos a la vista durante años en lugares protegidos como viviendas, cuevas o refugios rocosos.

Los entierros del sudeste asiático resaltan la afinidad de creencias culturales y prácticas mortuorias que persistieron durante más de 10 mil años entre las comunidades de cazadores-recolectores que estaban relacionadas a través de sus atributos craneofaciales y genómicos con las poblaciones indígenas de las tierras altas de Nueva Guinea y Australia, señala el estudio publicado en PNAS.

Según Hsiao-chun Hung, en la década de 1960, se registraron métodos similares de momificación de secado al humo entre las comunidades indígenas de Australia y Nueva Guinea en el momento del contacto con etnógrafos europeos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)