Reciben miembros del Consejo de Defensa santacruceño clase metodológica

Santa Cruz del Sur, 20 sep.- La clase metodólogica del jefe de Consejo de Defensa de Santa Cruz del Sur, se impartió este viernes como parte de la preparación de la guerra de todo el pueblo, con la asistencia de directores de organismos y entidades, además de funcionarios de organizaciones políticas y gubernamentales.

En la jornada presidida por Aloima Torriente Jackson, miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y dirigida por los jefes del Departamento de la Defensa de la demarcación, fue puntualizado que el objetivo del enemigo en caso de agresión a Cuba será quebrantar la voluntad de lucha y resistencia de la población, lo que nunca van a lograr.

La importancia de conocer al adversario, se indicó, permitirá enfrentarlo con hombres y armas en la guerra no convencional. Por eso lo primordial de la preparación desde el tiempo de paz para salvaguardar la vida de la personas vulnerables y los recursos del Estado. En esta elemental tarea no puede faltar el trabajo político ideológico como herramienta esencial para fortalecer la moral revolucionaria y combativa.

Temas tratados en el encuentro tuvieron relación con las reservas movilizativas de las empresas, su rotación, custodio y preservación, las transformaciones fundamentales a ejecutar durante el estado de guerra en la localidad y el quehacer del Consejo de Defensa Municipal para la formación de las Brigadas de Producción y Defensa (BPD) en los centros de trabajo y la población, ademas de otras acciones.

A su vez, este viernes en el Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Santa Cruz del Sur se desarrolló sencillo acto para la formación de nuevas Unidades de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), encabezado por la 1er Teniente Daimí Caballero Sánchez y Ana María Castañeda Hernández, funcionaria de organización y personal de la institución militar.

Justo es destacar la gran actividad que hay en las cuadras de la cabecera municipal donde están presentes trabajadores de distintos sectores y obreros de la Unidad de Comunales en la recogida de desechos sólidos. La higienización continuará durante el fin de semana hasta dejar los barrios libres de basura.