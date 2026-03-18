Destacan a héroes anónimos en el sector de la salud

La Habana, Cuba. El desarrollo del Sistema de Salud Pública en Cuba es una de las obras más sensible de la Revolución expresó este martes en La Habana Osnay Miguel Colina Rodríguez, Presidente de la Comisión Organizadora del próximo Congreso de la CTC.

La declaración fue hecha en reunión nacional de la Salud, la cual fue argumentada con el ejemplo del sistema del médico y enfermera de la familia y el desarrollo de importantes polos científicos que desarrollan medicamentos y vacunas.

Arelis Marrero Guerrero, vicejefa del departamento de atención del servicio social del Comité Central del Partido se refirió a los héroes anónimos en el sector en estos difíciles momentos que vive el país.

Añadió que los esfuerzos de esos profesionales de la salud a los se suman a los de las misiones médicas en el exterior son el mejor homenaje al Centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro. (Tomado de Radio Reloj)