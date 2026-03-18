Holguín da pasos concretos a favor de la venta de electricidad generada por personas jurídicas y naturales poseedoras de sistemas fotovoltaicos y FRE en general

Holguín.-Las personas jurídicas y naturales que este territorio explotan Fuentes Renovables de Energía (FRE) y se encuentran en capacidad de vender al Estado una parte de la electricidad generada, es decir, la excedente, ya pueden aquí iniciar los trámites para la correspondiente operación comercial.

Miriela Dupuy Corrales, especialista comercial de la Empresa Eléctrica Holguín, refirió que las gestiones de contratación con esta entidad para entregar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) podrá ser realizado sin costo adicional para el cliente, a quien se le instalará un contador bidireccional que registra la energía consumida y la entregada.

En cuanto a los sistemas fotovoltaicos instalados, confirmó que deben cumplir con los requisitos técnicos para su interconexión al SEN y el procedimiento de evaluación y certificación a cargo de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE), condición indispensable para acceder a los incentivos fiscales y concretar la contratación de la energía excedente.

Para ponerse al tanto de las tarifas de compra de energía, recomendó a los posibles clientes consultar la Resolución 238 del 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece el Sistema de Tarifas para la compra de energía eléctrica, que define diferencias para centrales azucareros y los sectores residencial y no residencial, aunque refirió que se estudian variaciones que apuntan a un beneficioso incremento de precios.

Al solicitarle información sobre gestiones de contratación emprendidas, señaló que aún no se han producido, aunque conocen que la Empresa Pesquera Holguín, una entidad de la industria del Níquel y una instalación hotelera, todas del sector estatal, tienen posibilidades de vender excedentes de la electricidad que producen tras ejecutar inversiones en interés del cambio de matriz energética

Otros funcionarios de la Empresa Eléctrica Holguín consultados sobre la participación de personas naturales poseedoras de sistemas fotovoltáicos propios en la venta de energía, alegaron que hasta ahora es ínfima, porque la realidad indica que la mayoría consumen todo la que genera. (Tomado de Granma)