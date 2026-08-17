Viaja a Catar equipo Cuba al Mundial Sub-17 (M) de Voleibol

Qatar, 17 ago.- El equipo de Cuba emprendió este sábado su viaje hacia Catar para asistir al Campeonato Mundial Sub-17 masculino de voleibol, que tendrá lugar del 19 al 29 de este mes en Doha, la capital.

Integran la selección los atacadores de esquina Reinaldo Márquez, de Camagüey (193 cewm), Bryan González, de Villa Clara (192), Dairán Hernández, de Pinar del Rio (191) y Víctor Contreras, de La Habana (189), así como el opuesto Dalián La O, de Holguín (197).

Los centrales son Erislandy Rodríguez, de Villa Clara, (191), Carlos Mendoza, de La Habana (198), Abner de Jesús Guerra, de Las Tunas (194) y Luis Ángel Zulueta, de La Habana (191).

En función de pasadores integran el plantel Eduardo Pérez, de Pinar del Río (187), Jorge Luis Gutiérrez, de Camagüey (187) y Alejandro García, de La Habana (188), y como líberos Erick Hernández, de Granma (170) y Dairon García, de Sancti Spíritus (173).

El director técnico Lian Sem Estrada está acompañado por el entrenador asistente Johan Michel Collado, el médico Ramsés Raymond y el metodólogo Sergio Iglesias, al frente de la delegación.

“Nuestro objetivo principal es clasificar en la fase preliminar y después a seguir luchando”, dijo Estrada a JIT.

En la primera edición de estas lides, en Bulgaria en 2024, Estrada dirigió la escuadra que ocupó el décimo escaño, lo mismo que en el torneo de Norceca 2025, donde con diez jóvenes se discutió el título ganado por el campeón defensor, Puerto Rico, se aseguró el cupo para la cita en Catar y mejoraron la presea de bronce obtenida en 2023.

“Estoy orgulloso de esos muchachos, que han logrado tales resultados y aprovecharon al máximo los entrenamientos a pesar de las dificultades que todos conocemos, y aspiro a que logren esa meta inicial”, aseveró durante una de las últimas sesiones de preparación en casa.

Cinco grupos fueron definidos en el nuevo sorteo publicado hace unas horas en el sitio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)