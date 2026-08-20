Diez vehículos eléctricos mejoran el traslado de pacientes de hemodiálisis en Holguín hacia hospitales del municipio cabecera

La llegada de 10 vehículos eléctricos ha permitido optimizar el transporte de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis hacia los hospitales del municipio cabecera de Holguín y localidades aledañas.

Así lo informó a la Agencia Cubana de Noticias Joel Rodríguez Vázquez, director de la Agencia de Taxis en la provincia, quien señaló que el primer lote de autos ecológicos Dongfeng, adquirido mediante el fondo de desarrollo del Ministerio del Transporte, está destinado a garantizar un traslado oportuno y confortable para personas con insuficiencia renal.

Los vehículos, que cuentan con una autonomía superior a los 430 kilómetros, beneficiarán inicialmente a más de 40 pacientes atendidos en los hospitales Universitario Vladimir Ilich Lenin y Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, así como en otros centros, incluido el del municipio de Rafael Freyre.

El servicio se estructura en dos turnos: el primero inicia a las 7:30 a.m. con la recogida de los pacientes, y el segundo a las 10:00 a.m. Cada automóvil trasladará sin costo a dos enfermos y a igual número de acompañantes.

Rodríguez Vázquez añadió que, en el tiempo entre los recorridos programados, los vehículos realizarán una ruta abierta a la población que conecta los tres principales centros hospitalarios de la provincia, con un precio de 20 pesos cubanos. El directivo precisó que estas diez unidades constituyen la primera entrega de un total de 20 asignadas a Holguín; los diez restantes serán microbuses destinados al transporte público de pasajeros.

Además, adelantó que en una fase posterior del proyecto se prevé la instalación de 144 paneles solares en la entidad —proceso que está actualmente en etapa de adquisición— con el fin de lograr independencia del Sistema Eléctrico Nacional y mantener la operatividad del servicio en situaciones adversas.

El Ministerio del Transporte está impulsando el cambio de matriz energética con la compra de 200 unidades distribuidas en todo el país, de las cuales cinco corresponden a la Isla de la Juventud, 40 a La Habana, 15 a Granma, 20 a Guantánamo y 10 a cada una de las restantes provincias.