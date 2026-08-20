Conceden patente a producto cubano con aplicaciones biomédicas en la India

La Habana, 19 ago.- La Oficina de Propiedad Intelectual de la India concedió en ese país el registro de la patente denominada Procedimiento para obtener mallas de nano y micro fibras de policianoacrilato N Butilo para aplicaciones biomédicas, un innovador resultado desarrollado por especialistas de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana (UH), en alianza con expertos alemanes alemanas de la Universidad de Charité y WIWEX GmbH.

Según informó la Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo de la UH, lo enunciado representa un reconocimiento al novedoso aporte científico por constituir la India uno de los mayores productores de biofármacos en el mundo y donde las invenciones en ese sector son evaluadas con sumo rigor.

Anteriormente, había obtenido su registro de patente en Cuba, México y Corea del Sur, mientras está pendiente de su aprobación en la Unión Europea y Estados Unidos.

El doctor en Ciencias Químicas Rubén Álvarez Brito, jefe del Laboratorio Conjunto de Nanobiomedicina Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)-UH, uno de los autores principales de la invención, junto a la doctora Yaquelin Ramos Carriles, precisó a Granma que ese tipo de mallas electro hiladas simulan la pared externa de tejidos vivos, permitiendo la aplicación y dosificación de medicamentos, a la vez que los protegen.

«Son biodegradables al eliminarse de manera gradual durante su empleo y estimulan el crecimiento celular. La tecnología para su fabricación es compleja dado el cúmulo de propiedades que deben tener para cumplir con sus propósitos. Los países desarrollados invierten cuantiosos recursos a fin de incrementar su campo de empleo».

Las investigaciones desarrolladas en la Facultad de Química de la UH, en colaboración con las instituciones alemanas citadas, permitieron identificar por primera vez el parámetro clave que posibilita preparar las referidas mallas, a partir de un material biodegradable estudiado en Cuba durante años, aseveró el profesor Rubén Álvarez.

Resaltó, que estas reúnen las propiedades requeridas para su uso en la práctica clínica, algunas de las cuales han sido, incluso, mejoradas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)