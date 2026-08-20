Ciudades y trabajos en órbita: el asombroso pronóstico de un multimillonario para 2030

Moscú, 19 ago.- Vivir y trabajar fuera de la Tierra dejará de ser un relato de ciencia ficción en apenas una década, según aseguró Dylan Taylor, multimillonario y director ejecutivo de la firma aeroespacial Voyager Technologies, en una reciente entrevista con la revista Fortune.

Para el magnate, la presencia humana ininterrumpida en la Estación Espacial Internacional (EEI) durante los últimos 26 años es solo el preludio. «Los humanos sin duda vivirán y trabajarán en el espacio», afirmó, y añadió que pasaremos de tener un puñado de astronautas entrenados a un segmento de la población general, ya que la industria aeroespacial está «trabajando activamente» en ello.

El siguiente gran salto será la colonización lunar. Taylor proyecta que para principios de la década de 2030 habrá bases establecidas en nuestro satélite natural. Al contemplar la Luna desde la Tierra, se podrán «ver luces» de quienes ya la habitan, ilustró.

Este asentamiento extraterrestre abrirá un mercado laboral inédito. Dado que los robots no podrán realizar todas las tareas, Taylor afirma que se enviarán trabajadores para extraer recursos, construir redes eléctricas y operar «centros de datos orbitales».

Respecto a Marte, el empresario es más cauteloso debido a la extrema radiación y la enorme distancia. Aunque no lo ve como un hogar inmediato, coincide con el CEO de SpaceX, Elon Musk, en que el planeta rojo debe servir como un salvavidas para la humanidad en caso de que un asteroide o una catástrofe global azote la Tierra. Musk cree que puede llevar personas a Marte y construir una civilización autosuficiente allí a largo plazo. «Creo que podemos hacerlo en 20 o 30 años», dijo el empresario el año pasado.

En ese sentido, Taylor advirtió que «hay suficiente gente dispuesta a fundar una pequeña colonia, pero la idea de crear una civilización entera y terraformar el planeta va a llevar mucho tiempo».

Los pronósticos del ejecutivo no son meras especulaciones: su empresa, Voyager Technologies, ya tiene contratos con la NASA para construir la instalación que reemplazará a la EEI. Además, Taylor ya vivió la experiencia de viajar más allá de la órbita terrestre en 2021, cuando voló a bordo de una nave de Blue Origin. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)