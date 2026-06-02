Descubren una nueva especie de pulpo azul diminuto en el océano profundo

Moscú, 2 jun.- Científicos han descubierto una nueva especie de pulpo azul diminuto en las profundidades de Galápagos, a 1.773 metros bajo el mar, informa el Museo Field de Historia Natural en EE.UU. El hallazgo, publicado en la revista Zootaxa, ocurrió en 2015 con un robot submarino.

El ejemplar, del tamaño de una pelota de golf, fue bautizado como Microeledone galapagensis. Para no dañar al único espécimen, los investigadores usaron microtomografías 3D que revelaron sus órganos internos sin abrirlo.

Según el comunicado del Museo Field, el descubrimiento subraya lo poco que se conoce del océano profundo y la urgencia de proteger estos ecosistemas. La coautora Salome Buglass señaló que cada nueva especie ayuda a comprender mejor estas frágiles redes de vida.

El pulpo azul se suma a la fauna endémica del archipiélago y es un recordatorio de que aún quedan innumerables especies por explorar en el Pacífico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)