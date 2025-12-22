Desarrollan una mano biónica con una “mente” propia

EE.UU, 22 dic.- Una mano biónica equipada con una suerte de “mente” propia, capaz de determinar de forma autónoma cómo posicionar los dedos y cuánta fuerza aplicar para agarrar objetos y realizar acciones cotidianas. Este revolucionario dispositivo fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos.

La mano biónica fue probada en nueve personas con todos sus miembros y en cuatro pacientes con amputaciones entre la muñeca y el codo.

Según los investigadores, la nueva prótesis hizo que los movimientos fueran más fáciles e intuitivos, ya que el control se comparte entre la inteligencia artificial y el usuario, evitando que este deba pensar en cada movimiento individual.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Nature Communications.

A diferencia de las personas sin amputaciones —que no necesitan razonar conscientemente sobre cómo posicionar cada dedo para tomar una taza o dar un apretón de manos—, quienes usan una prótesis pierden esa capacidad que hace que los movimientos sean naturales y rápidos.

Esta pérdida es uno de los múltiples desafíos que enfrentan los usuarios de prótesis.

Para abordar este problema, el equipo dirigido por Jacob George y Marshall Trout integró sensores de presión y proximidad en la punta de los dedos de una mano protésica ya disponible comercialmente.

Después, entrenaron una red neuronal artificial para aprender cómo deberían colocarse los dedos para realizar distintas acciones.

El algoritmo demostró ser capaz de predecir con precisión la distancia del objeto a sujetar y de mover los dedos en consecuencia.

Esto no significa, sin embargo, que la persona quede totalmente a merced de la mano biónica: el sistema combina de manera continua el control de la máquina con el del usuario, que se obtiene mediante la decodificación de señales eléctricas provenientes de la piel o los músculos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

