Denuncian que Israel ha matado a 262 periodistas en Gaza

Gaza, 27 sep.- La Oficina de Prensa en Gaza denunció que Israel mató a 262 periodistas y trabajadores de medios palestinos e hirió a otros 433 desde el inicio de la guerra en la Franja.

El organismo afirmó que los periodistas palestinos, particularmente en Gaza, enfrentan «la peor y más atroz campaña de ataques dirigidos, asesinatos y destrucción sistemática de la historia moderna a manos del ejército de ocupación israelí».

Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo «suprimir la verdad y ocultar los horribles crímenes cometidos contra civiles durante el genocidio en curso».

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza ha dejado alrededor de 74 mil muertos y más de 174 mil heridos, además de una destrucción masiva que afecta, según las autoridades gazatíes, al 90 por ciento de la infraestructura civil.

El comunicado señaló que, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, las fuerzas israelíes continúan realizando bombardeos y disparos en la Franja, acciones que han causado mil 408 muertos y cuatro mil 916 heridos palestinos, incluidos periodistas.

De acuerdo con la Oficina de Medios, entre los 262 periodistas y trabajadores de medios asesinados figuran 26 mujeres, mientras que otros 28 activistas mediáticos de gran influencia también murieron durante el conflicto.

Asimismo, más de 433 periodistas y trabajadores de medios resultaron heridos desde el comienzo de la guerra, muchos de ellos en ataques en los que fueron directamente alcanzados.

La fuente informó además que 50 periodistas y trabajadores de medios han sido detenidos por las fuerzas israelíes desde el inicio de la ofensiva, de los cuales 23 permanecen bajo arresto en «condiciones espantosas».

Tres periodistas continúan desaparecidos, mientras que las autoridades gazatíes denunciaron que familias enteras de 32 de los periodistas fallecidos fueron también víctimas de las operaciones militares israelíes.

Las estimaciones preliminares de la Oficina de Medios sitúan en más de 800 millones de dólares las pérdidas ocasionadas al sector periodístico y de comunicaciones de Gaza.

El organismo explicó que los daños incluyen la destrucción y los ataques contra sedes de organizaciones mediáticas, así como la pérdida de equipos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de emisoras de radio y canales de televisión.