Concluyó en Camagüey Coloquio Universitario Nuevas voces, nuevos retos (+ Fotos)

Camagüey, 27 sep.- Una treintena de ponencias de estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz y de otras instituciones académicas del país se expusieron durante el Primer Coloquio Universitario de Comunicación Social “Nuevas Voces. Nuevos retos”, que concluyó hoy, en esta ciudad.

Concebido como un espacio para propiciar el diálogo interdisciplinario e impulsar el intercambio de ideas y experiencias, el encuentro permitió abordar, en tres comisiones, la Comunicación mediática, la Comunicación organizacional y la Comunicación para el desarrollo y legados socioculturales.

Entre las investigaciones presentadas destacaron Narrativa de la comunicación política. Percepción en el imaginario social de estudiantes universitarios, La Dimensión Comunicación en el Proyecto de Transformación Digital Inteligente en Camagüey y La alfabetización hipermedial en el siglo XXI. Sus retos para el comunicador social.

Asimismo, a través de otras ponencias, se abordó la Campaña publicitaria “Rostros ” para documentar la renovación generacional del Ballet Contemporáneo de Camagüey y Óptica: La divulgación científica en la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas.

Este evento, afirmó Karla Gómez González, jefa del Departamento de Comunicación Social y Periodismo en la UC, marca una pauta en el quehacer científico de estudiantes, profesores y especialistas en la temática, a partir de que constituye el resultado de una de las asignaturas que se imparte en la carrera de Comunicación Social.

Agregó que, aunque se han desarrollado diferentes acciones desde las Relaciones Públicas, nunca habían logrado realizar como ejercicio final un evento de ese tipo.

A propósito, Ricardo de Miranda Rodríguez, estudiante de la citada carrera y coordinador del Coloquio, afirmó que siempre fue un sueño desarrollar un evento que incentivara a la producción académica y a la creación de proyectos científicos.

En Camagüey, el Primer Coloquio Universitario de Comunicación Social incluyó la conferencia Metáforas y posicionamiento de género en el discurso radiofónico de Radio Cadena Agramonte, el panel Prácticas y experiencias en la gestión de los ámbitos comunicativos, así como una exposición fotográfica, según refiere el perfil de la UC en Facebook. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)