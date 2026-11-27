Ámsterdam, 27 nov.- La línea naviera neerlandesa Nirint Shipping anunció que inaugurará a finales de noviembre un nuevo servicio de transporte de contenedores entre el Mediterráneo y Cuba, divulgó este jueves la consultora Alphaliner.

Nirint Shipping señaló en su página web que esta ruta de navegación es un servicio regular mensual desde Sagunto en la región de Valencia, España, hasta Mariel, en Cuba.

Esta conexión directa entre el Mediterráneo y el Caribe se realizará con el portacontenedores MV BF Carp, acotó la naviera.

El primer zarpe está programado para el 30 de noviembre desde el puerto de Sagunto, España, reflejó por su parte el portal Mundo Marítimo.

La nueva ruta, que tendrá a España como único mercado atendido en el Mediterráneo, contemplará el itinerario Sagunto-Mariel-Sagunto.

En una primera etapa, el servicio contará con una frecuencia mensual mediante el despliegue del portacontenedores “BF Carp”, de 990 contenedores de 20 pies de capacidad.

El nuevo itinerario complementará el servicio que Nirint Shipping mantiene desde hace años entre el noroeste de Europa, el Caribe y la costa norte de Sudamérica. (Tomado de Prensa Latina)