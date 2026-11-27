Camagüey, 27 nov.- La XVI Jornada de Equiparación de Oportunidades transcurrirá en Camagüey del 27 de noviembre al 3 de diciembre, con actividades que acercarán la creación artística, la literatura y la participación comunitaria a las personas con discapacidad.

Dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro y en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la cita tiene entre sus objetivos visibilizar la incorporación de este sector a las diferentes esferas de la vida social.

En esta edición, el programa se orienta especialmente hacia las comunidades, con al menos una actividad en cada municipio, aunque algunos han previsto hasta tres propuestas.

En la provincia participan las tres asociaciones que agrupan a personas con discapacidad: la Asociación Nacional del Ciego (ANCI), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), informó Jesús Zamora, miembro del Consejo Nacional de esta última organización.

La apertura tendrá lugar el 27, a las 9:00 a.m., en la Plaza Maceo, sede de la feria de artesanos populares. Para la ocasión se ha confirmado la participación de los proyectos Choco Sueños y Contornos de Identidad, que han trabajado el lenguaje de señas con niños integrantes de un coro de música infantil.

Ese mismo día, a las 3:00 p.m., la librería Ateneo acogerá la Peña Sóngoro Cosongo, conducida por Jesús Zamora y Antonio Batista, con el escritor ciego Lino Torres como invitado. Recientemente, este último obtuvo varios reconocimientos en el Encuentro-Debate Provincial de Talleres Literarios.

El día 30 está prevista una visita a la sede del Centro Provincial del Libro y la Literatura, institución que ha favorecido la incorporación de escritores con discapacidad a la programación habitual de peñas y eventos.

Entre esas experiencias se encuentran los espacios que conduce Elena Obregón en Florida; los de Lino Torres en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella, y las propuestas de Zamora, entre ellas la peña Equipararte, en el Taller Especial de Industrias Locales Vilma Espín, ubicado en la avenida de los Mártires.

Zamora destacó, además, las adecuaciones realizadas en varias librerías de la ciudad, principalmente en las calles República y Maceo, para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.

La jornada concluirá en Camagüey el 3 de diciembre, en el Taller Vilma Espín, con la presentación del libro Sobre sus hombros, la alborada: poesía camagüeyana dedicada a Fidel Castro, selección de 29 autores compilada por Jesús A. Zamora Ávila y Evelin Queipo Balbuena y publicada por Ediciones Ácana en 2026. En el volumen aparecen también poemas de Elena Obregón, Lino Torres y el propio Zamora. (Por: Yanetsy León González/ Adelante)