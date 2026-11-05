Cubano Horta contra un armenio en Boxeo América-Europa

La Habana, 5 nov.- El cubano Saidel Horta enfrentará al armenio Artur Bazeyan como parte del duelo boxístico América-Europa pactado para el próximo día 14.

La cita transcurrirá en Hungría, como homenaje al legendario triple campeón olímpico Laszlo Papp, con el antillano convocado en premio a su condición de monarca continental de los 60 kg.

El subcampeón mundial de Taskent 2023 cruzará golpes con un hombre que alzó bronce a ese nivel en Dubái 2025 y el cetro europeo sub-22 años en 2021.

La información difundida por los organizadores precisa que la cita incluirá cinco pleitos en cada sexo, con los hombres en 55, 60, 70, 80 y 90, y las damas en 51, 54, 60, 65 y 75 kilogramos, sin exponentes de la Isla. (Tomado de JIT)