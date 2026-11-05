Google responde más, pero gana menos con la inteligencia artificial

La Habana, 5 nov.- Una persona quiere conocer las causas de un dolor de cabeza, comparar dos teléfonos móviles o averiguar cómo funciona una tecnología. Antes escribía unas palabras en Google, abría varios enlaces y recorría páginas hasta encontrar una respuesta satisfactoria. Ahora puede plantear la misma pregunta y recibir un resumen elaborado por inteligencia artificial, con explicaciones, recomendaciones y enlaces a las fuentes.

Sin embargo, detrás de esa comodidad se mueve una disputa por el dinero, la audiencia y el control de la información en internet.

Google, la compañía que convirtió las búsquedas en uno de los negocios publicitarios más rentables del mundo, acaba de reconocer que su nueva modalidad de búsqueda mediante inteligencia artificial genera menos ingresos por consulta que el sistema tradicional. Reddit, una de las comunidades digitales que más se ha beneficiado por años del tráfico enviado por Google, afronta otra consecuencia: cada vez menos usuarios llegan a sus páginas desde el buscador.

Los resultados financieros publicados a finales de octubre dibujan un panorama complejo. Si bien la inteligencia artificial impulsa nuevas formas de buscar información, al mismo tiempo amenaza los mecanismos económicos que durante décadas sostuvieron buena parte de la web.

Una respuesta que vale menos

El 28 de octubre, Alphabet, empresa matriz de Google, presentó los resultados del tercer trimestre de 2026. Sus ingresos ascendieron a 127 577 millones de dólares, un crecimiento interanual del 25 por ciento. El negocio de búsquedas y publicidad relacionada aportó 63 350 millones, un 12 por ciento más que durante el mismo período del año anterior.

Las cifras distan de anunciar una crisis. No obstante, los inversores se mostraron inquietos, pues el crecimiento de los ingresos procedentes de las búsquedas perdió impulso. El indicador había aumentado un 19 por ciento durante el primer trimestre y un 17 por ciento en el segundo. Entre julio y septiembre apenas avanzó respecto al trimestre anterior.

Durante la presentación de resultados, Philipp Schindler, director comercial de Google, reconoció que el aumento de las consultas mediante AI Mode, la modalidad conversacional del buscador (que Google bloquea para Cuba), contribuyó a esa desaceleración. La razón, explicó, radica en que esta experiencia ofrece una monetización inferior a la búsqueda tradicional.

El buscador clásico presenta una lista de resultados junto a anuncios que responden a la intención del usuario. Una búsqueda sobre un seguro de automóvil, por ejemplo, puede mostrar ofertas comerciales de compañías interesadas en captar a un cliente que ya contempla una compra. Google cobra por distintas interacciones publicitarias, entre ellas los clics en anuncios.

AI Mode modifica esa dinámica. El usuario puede mantener una conversación, añadir condiciones, solicitar comparaciones y recibir una respuesta integrada sin recorrer decenas de páginas. Las consultas son más largas y pueden aportar información valiosa sobre sus intereses, pero eso no significa que cada interacción genere el mismo rendimiento publicitario.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, defendió durante la presentación de resultados una estrategia que recuerda la transición hacia los dispositivos móviles: primero mejorar el producto y después ampliar su monetización. La empresa ya experimenta con anuncios en sus experiencias de inteligencia artificial y extiende su presencia a nuevos mercados.

Google, por tanto, no abandona su negocio tradicional. Intenta trasladarlo a una interfaz que todavía debe demostrar su capacidad para producir ingresos equivalentes.

Tampoco conviene atribuir toda la desaceleración a la inteligencia artificial. Schindler mencionó otros factores, como los movimientos de las divisas y los cambios en el gasto publicitario de sectores específicos. Aun así, el reconocimiento sobre AI Mode revela un problema que la empresa tendrá que resolver: cómo conservar la rentabilidad de las búsquedas cuando sus usuarios necesitan menos clics para obtener una respuesta.

La reacción bursátil añadió presión. Tras conocerse los resultados, las acciones de Alphabet cayeron cerca de un diez por ciento en las operaciones posteriores al cierre. Reuters relacionó el retroceso con los ingresos publicitarios inferiores a las previsiones, el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial y la preocupación por el flujo de caja.

La compañía registró un flujo de caja libre negativo de unos 9 100 millones de dólares durante el trimestre. Además, prevé inversiones de capital por entre 195 000 y 205 000 millones durante este año y anticipa un aumento para el año próximo.

El mercado no solo está detrás del dinero que pueda generar la inteligencia artificial. También quiere saber cuánto costará mantenerla.

Reddit pierde visitas y cambia las reglas

El otro lado de esta historia apareció el 29 de octubre, cuando Reddit presentó sus resultados trimestrales. La plataforma obtuvo 895 millones de dólares en ingresos, un aumento interanual del 53 por ciento. La publicidad aportó 847 millones y el beneficio neto alcanzó los 283 millones.

Sin embargo, la evolución de su audiencia encendió las alarmas. En Estados Unidos, sus usuarios activos diarios bajaron de 53,2 millones durante el segundo trimestre a 50,7 millones en el tercero. La empresa también informó de una pérdida superior al millón de visitas semanales procedentes de búsquedas durante octubre.

En declaraciones recogidas por TechCrunch, la compañía advirtió que, si la tendencia continúa, su audiencia diaria podría sufrir una caída porcentual de dos dígitos bajos durante el cuarto trimestre de este año.

¿Por qué importa tanto el tráfico de Google? Durante años, millones de personas llegaron a Reddit después de buscar respuestas a problemas cotidianos, dudas técnicas, experiencias de compra o preguntas que los resultados convencionales no resolvían con facilidad. Las conversaciones entre usuarios aportaban testimonios y matices que muchas páginas comerciales no ofrecían.

Google empezó a destacar los debates de foros en sus resultados. Reddit ganó visibilidad y se convirtió en una referencia para quienes buscaban opiniones de personas con experiencias similares.

La expansión de los resúmenes de inteligencia artificial altera esa relación. Si Google ofrece una síntesis que responde a la pregunta original, el usuario puede quedarse en el buscador y prescindir de la visita al foro. Reddit pierde una oportunidad de sumar lectores, convertir visitantes en miembros y mostrarles anuncios.

Un estudio del Pew Research Center, publicado en julio de 2025, ayuda a comprender el mecanismo. Sus investigadores analizaron los hábitos de navegación de 900 adultos estadounidenses. Cuando Google mostraba un resumen generado por inteligencia artificial, los participantes hicieron clic en un resultado tradicional en el ocho por ciento de las visitas. Cuando no aparecía ese resumen, la proporción ascendía al 15 por ciento. Los clics en los enlaces citados dentro de los resúmenes apenas alcanzaron el uno por ciento de las visitas analizadas.

El estudio no demuestra que la inteligencia artificial explique por sí sola todas las pérdidas de tráfico de Reddit. Sí aporta evidencia de un cambio en el comportamiento: cuando el buscador entrega una respuesta suficiente, disminuye la probabilidad de que el usuario visite otra página.

Reddit prepara una respuesta que también transforma la relación entre la plataforma y el público. La empresa comenzará a probar una experiencia que dará mayor protagonismo a las cuentas registradas. Su director ejecutivo, Steve Huffman, sostiene que los usuarios identificados aportan más señales para personalizar los anuncios y permiten proteger los datos de la compañía frente a quienes los extraen mediante programas automatizados.

La medida persigue varios objetivos: mejorar la segmentación publicitaria, reforzar la relación con los usuarios y controlar el acceso a las conversaciones que alimentan los sistemas de inteligencia artificial. Reddit también obtiene ingresos por licenciar sus datos a empresas tecnológicas, una actividad que cobra valor cuando los desarrolladores necesitan grandes volúmenes de información para entrenar o mejorar sus modelos.

El cambio plantea una contradicción. Para proteger su negocio, Reddit podría exigir más participación directa de sus usuarios y limitar el acceso abierto que durante años facilitó su crecimiento. Quienes solo llegan desde un buscador podrían encontrar más barreras antes de leer una conversación.

La empresa asegura que conservará opciones de navegación anónima y que probará el nuevo sistema antes de extenderlo. Su decisión, sin embargo, refleja una tendencia que afecta a otros sitios: ante la pérdida de visitas, algunos buscan convertir el acceso libre en una relación más controlada y rentable.

¿Quién paga por la comodidad?

Google y Reddit ocupan posiciones diferentes, pero sus problemas forman parte de una misma transformación. El primero quiere responder mejor y mantener a sus usuarios dentro de sus servicios. El segundo necesita que esos mismos usuarios sigan llegando a sus comunidades. La inteligencia artificial puede satisfacer el primer objetivo a costa de dificultar el segundo.

El modelo clásico establecía un intercambio imperfecto, pero funcional. Los sistemas de inteligencia artificial pueden sintetizar ese material y ofrecerlo sin que el lector visite las páginas originales. Si disminuyen las visitas, también se debilitan algunas fuentes de financiación que permiten producir nueva información.

Google dispone de recursos para negociar licencias, desarrollar infraestructura y experimentar con nuevos formatos publicitarios. Muchos sitios pequeños carecen de ese margen. La concentración de datos, capacidad de cómputo y audiencia podría reforzar la ventaja de las grandes empresas frente a competidores con menos recursos.

Nada de esto significa que debamos idealizar las antiguas listas de enlaces. Encontrar información útil entre páginas repetitivas, publicidad invasiva y contenidos de escaso valor también consume tiempo. Para determinadas preguntas, una respuesta conversacional ofrece una experiencia mejor.

El desafío consiste en evitar que esa comodidad destruya las condiciones que permiten producir información diversa y verificable. Una respuesta necesita fuentes; las fuentes necesitan recursos; y esos recursos dependen, en muchos casos, de que alguien llegue hasta ellas.

Google todavía genera decenas de miles de millones de dólares con las búsquedas. Reddit aumenta sus ingresos y mantiene una audiencia global de cientos de millones de usuarios. Ninguna de las dos empresas ha anunciado el fin de su negocio. Lo que cambia es la relación entre consultas, visitas y dinero.

La cuestión ya no reside en quién ofrece la mejor respuesta. Ahora importa quién recibe el beneficio cuando una máquina resume el trabajo de miles de personas y organizaciones.

Si el usuario obtiene una respuesta en segundos, pero el sitio que aportó los datos pierde la visita que financiaba su próximo artículo, investigación o conversación, internet tendrá que encontrar otra forma de sostener ese intercambio. De lo contrario, la inteligencia artificial podría facilitar el acceso al conocimiento hoy y reducir la diversidad de sus fuentes mañana. (Tomado de Juventud Rebelde) (Foto: Getty Images)