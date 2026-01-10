Cuba transmite condolencias a Venezuela por víctimas de agresión

La Habana, 9 ene.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó este jueves sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de Venezuela por los militares y civiles asesinados durante la agresión militar estadounidense y secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa.

En un mensaje publicado en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores transmitió la solidaridad de Cuba con los familiares y allegados de las víctimas.

Rodríguez denunció además que “el ataque del gobierno de Estados Unidos contra numerosas instalaciones e infraestructuras civiles es otra demostración de su irrespeto del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario”.

Según reportes de autoridades venezolanas, un centenar de personas, entre militares y civiles, perecieron durante la ofensiva, cuyas primeras explosiones se registraron alrededor de las 3:00 a.m. hora local de Caracas, acompañadas del sobrevuelo de aeronaves.

Las fuerzas estadounidenses atacaron bases militares, puertos, aeropuertos, infraestructuras de telecomunicaciones y otros objetivos en la capital y los estados colindantes de Miranda, La Guaira y Aragua, en una acción ampliamente condenada por la comunidad internacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)