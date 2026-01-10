Villa Clara no cede terreno en 64 Serie Nacional de Beisbol

La Habana.- AZUCAREROS de Villa sigue imparable y venció este jueves 11×7 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas para conservar esperanzas en pos de avanzar al play off de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En otro juego de recuperación de la fase regular, la tropa del mentor Ramón Moré llegó a 34 victorias cuando aún le restan seis cotejos.

Pero tiene que ganarlos todos para desplazar del octavo escaño a Vegueros de Pinar del Río, que cerró el calendario con 40 éxitos.

Este jueves, como anfitriones en el Estadio Augusto César Sandino, los azucareros pegaron 18 jits, incluidos ocho extrabases.

Una vez más, las palmas madero en ristre para su cuarto bate, jardinero derecho y capitán Mailon Tomás Alonso, que conectó doble y jonrón y remolcó cuatro carreras.

Pero hay más. El mentor Moré lo llamó de relevo en el noveno acto y el derecho de Santa Clara retiró a los dos bateadores enfrentados para neutralizar una ligera rebelión tunera.

Por los del centro de la Isla también hubo cuadrangular de Leonardo Montero. Raidel Alfonso obtuvo su cuarta victoria.

Ahora Villa Clara se trasladará hasta Bayamo, donde enfrentará este sábado al ya eliminado Granma, en el Estadio Mártires de Barbados. (Tomado de Jit)