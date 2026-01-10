Medvedev calificó de catástrofe universal el secuestro de Maduro

El también ex presidente y presidente del partido oficialista Rusia Unida, escribió este viernes en su canal de Telegram que, “el año comenzó de forma tumultuosa, y ante todo su inicio será recordado por el secuestro de Maduro”.

Medvedev refirió que, «por supuesto, esto es grosería y repugnancia, o, dicho con más elocuencia, una catástrofe universal en las relaciones internacionales».

Igualmente sugirió que, Estados Unidos o bien «dejará ir» al líder venezolano o bien se «convertirá en un nuevo Mandela latinoamericano». Cree que el nombre de Maduro podría pasar a la historia sudamericana junto a Bolívar y Chávez.

Medvedev opina también que la situación en Venezuela empeorará si las autoridades del país se niegan a compartir petróleo con Estados Unidos.

Además expresó dudas sobre la necesidad de una operación terrestre para la actual administración estadounidense, señalando que el Senado ya ha limitado las opciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y que dicha operación «sería mucho más sangrienta que secuestrar a Maduro».

En cuanto a las sanciones contra Rusia, Medvedev enfatizó que la política de sanciones de Estados Unidos continuará independientemente de la situación política. «Rusia se verá presionada a ceder en garantías de seguridad y territorios, lo cual es absolutamente inaceptable para nosotros», declaró, y añadió que Moscú también lo soportará en esta ocasión.

Al hablar de la historia del petrolero de la «flota sombra», Medvedev señaló que el buque había solicitado una bandera rusa temporal debido a las sanciones estadounidenses, pero el método elegido fue desafortunado.

Enfatizó que las acciones estadounidenses constituyeron una «apropiación ilegal de un buque civil» y que la respuesta no debería estar dentro del marco de la Convención sobre el Derecho del Mar.

Para concluir, Medvedev señaló que desde principios de año las relaciones internacionales se han convertido en «un completo caos» y que «los lunáticos peligrosos necesitan una camisa de fuerza o una inyección de haloperidol», recordando la necesidad de una política dura en medio del empeoramiento de la situación mundial.

Medvedev añadió que los intentos de los países europeos de justificar las acciones de Estados Unidos contra Venezuela citando la «ilegitimidad» de Nicolás Maduro son una manifestación de dobles estándares.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra Venezuela, secuestrando a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevándolos a Nueva York.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró, sin presentar pruebas, que Maduro y Flores serán llevados a juicio por presunta participación en narcoterrorismo y por representar una amenaza, incluso para Estados Unidos.

Maduro y su esposa se declararon inocentes de los cargos durante una audiencia judicial en Nueva York. (Tomado de Prensa Latina)