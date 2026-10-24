Cuba toma aire en Panamericano de Béisbol Sub-18

La Habana, 24 oct.- Cuba derrotó este viernes 5-4 a México en nueve entradas y mantuvo encendida su esperanza de avanzar a la superronda del Campeonato Panamericano de béisbol Sub-18, que se disputa en República Dominicana.

Después del amargo estreno ante Venezuela, la selección antillana encontró el triunfo que necesitaba para llegar con vida al cierre de la fase clasificatoria, aunque todavía deberá cruzar mañana el puente nicaragüense para mantenerse en carrera.

Un cuadrangular de Alex Tolosa en el primer capítulo dio a los aztecas una ventaja momentánea, hasta que los cubanos igualaron el marcador en el tercero.

El antesalista Jorge Luis Valera conectó un doble por el centro del terreno que remolcó la carrera del empate ante un envío del abridor Aaron Granados, quien hasta ese momento no había permitido imparables.

En el cuarto acto el abridor cubano, Marlon Rubalcaba, abandonó el montículo tras permitir un doble de Samuel Castellón, quien luego anotó mediante dos toques de bola para devolverle la ventaja a México.

Granados lanzó cuatro entradas, en las que permitió dos imparables y propinó cinco ponches, pero tras su salida la tropa caribeña volvió a igualar la pizarra gracias a un rodado al cuadro del propio Valera con las bases llenas.

Luego Samuel Matos disparó un doblete que remolcó a dos compañeros para el plato y marcó la diferencia para los cubanos, pero los mexicanos reaccionaron e igualaron las acciones.

Ronaldo Crusa firmó un excelente rescate de cuatro entradas inmaculadas con apenas un jit permitido y dos ponches propinados, pero su sustituto Luis Daniel Rodríguez permitió un doble de Santiago Alfonso que igualó las acciones.

La definición llegó en el noveno cuando los dirigidos por Alexeis Moré anotaron una más empujada por sencillo de Dairon Espinosa ante el derrotado Pedro Salas, y sus rivales fueron dominados por Luis Daniel, que sacó tres outs de leyenda.

Con balance de una victoria y una derrota, Cuba se jugará mañana ante Nicaragua sus posibilidades de obtener uno de los dos boletos del grupo B para la superronda, instancia en la que estarán en disputa cuatro plazas para la Copa Mundial de 2027, prevista en Pingtan, China.

Los nicaragüenses, vencedores de México por 9-4 en su primera presentación, enfrentarán hoy a Venezuela en un desafío cuyo desenlace ayudará a perfilar las cuentas de una llave que todavía guarda sus respuestas para la última jornada.

Ahora, con el impulso de su primera victoria, los jóvenes antillanos deberán convertir el alivio en combustible para un duelo ante los pinoleros en el que cada lanzamiento tendrá el peso de una clasificación. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)