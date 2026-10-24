Argentina: Cristina a tercer juicio; Milei sobreseído en multimillonaria estafa

Buenos Aires, 24 oct.- Cuando este viernes comenzó el tercer juicio contra la exmandataria Cristina Fernández, ahora junto a su hijo Máximo Kirchner, la justicia argentina sobreseyó al presidente Javier Milei y otros acusados de la millonaria estafa en la causa $Libra.

La Justicia argentina resolvió sobreseer a Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su hermana, y a todos los acusados en la causa que investigaba la megaestafa $Libra y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción en febrero de 2025 de la criptomoneda que resultó falsa.

Así, el mandatario, su hermana, Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones, Sergio Daniel Morales, Julian Peh, María Alicia Rafelli, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez y Orlando Mellino resultaron absueltos sin siquiera ser indagados pese a evidencias mostradas por peritos y abogados de la querella.

Según el fallo divulgado esta tarde, que lleva la firma del juez Marcelo Martínez de Georgi, “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

La decisión judicial llega después de que el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, pidiera el sobreseimiento para todos los investigados.

De Giorgi determinó que Milei no cometió abuso de autoridad y que su vínculo con el emprendimiento cripto del empresario estadounidense Mark Hayden Davis no implicó negociaciones incompatibles con la función pública.

El magistrado sostuvo que la publicación del presidente en su cuenta de X pudo haber dado confianza y alentado a las personas a invertir su dinero en la criptomoneda falsa, pero que ese hecho no acredita por sí solo una maniobra fraudulenta.

El caso estalló a las 19:00, hora local, del viernes 14 de febrero de 2025. En ese momento, el presidente Milei publicó en su cuenta de X el token para operar con la flamante moneda virtual. El precio se desplomó minutos después de inflarse y hubo damnificados que la compraron por cientos de millones de dólares.

En cambio, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso $Libra concluyó que el mandatario libertario es responsable de «colaboración imprescindible» y participó en la presunta estafa a través de la coordinación y difusión del tuit que impulsó el proyecto.

Sostuvo que $Libra resultó el centro de un fraude que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores, registrando más de 114 mil billeteras afectadas, de las cuales casi 500 perdieron montos superiores a los 100 mil dólares.

A su vez, identificó como actores clave en la operatoria a Novelli, Davis y Terrones, y documentó múltiples ingresos de estos a la Casa Residencial y Quinta de Olivos.

La comisión legislativa instó formalmente al Congreso de la Nación a evaluar si correspondía abrir la posibilidad de un proceso de juicio político en contra del presidente Milei.

Respecto a Cristina Fernández, quien cumple seis años de cárcel domiciliaria y proscripción política de por vida, ahora le abrieron un tercer juicio por la causa Hotesur-Los Sauces, en el que también se juzga a Máximo Kirchner y a otros 17 funcionarios y empresarios. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: tomada de internet)