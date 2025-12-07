Cuba repite podio del Festival de Ajedrez de Benidorm

La Habana.- ESTA vez tocó a Ernesto Fernández el honor de mantener la presencia cubana por segundo año consecutivo en el podio del Festival Internacional de Ajedrez Hotel Gran Bali de Benidorm, en España, donde completó siete puntos de nueve posibles y logró el tercer lugar.

Hace un año fue el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz el instalado en el segundo lugar del podio, un privilegio al que no pudo acceder ahora pues las 6,5 unidades firmadas le dejaron en el séptimo lugar.

En cuanto a Ernesto la escalada hasta un lugar entre los premiados se lo facilitó la despedida de victoria ante el rumano Mihail Marin, con lo que redondeó una actuación de otros cinco éxitos, dos tablas y solo una derrota encajada frente al armenio Sargis Manukyan.

Actualmente en poder de 2488 puntos Elo, el MI que juega con el club Mollet consiguió un performance de rendimiento equivalente a 2525 y sumará 4,9 unidades en la próxima actualización del ranking mundial.

Con otro matiz terminó su actuación Albornoz. Pese a no ceder en ningún duelo, las cinco tablas firmadas y apenas cuatro triunfos le llevaron un un rendimiento inferior al deseado de solo 2471 puntos y para el siguiente listado del escalafón mundial le serán descontados 8,6 a su Elo

La presencia cubana se completó con Maritza Arribas y Leancy Fernández, dueñas de cinco y 4,5 rayas, respectivamente, y situados en los puestos 84 y 94 entre más de 200 concursantes.

El ucraniano Vitaliy Bernadskiy celebró el reinado con total de 7,5 puntos, en tanto el chino Zhihang Xu ocupó la segunda plaza dueño de siete anotaciones y mejor desempate que el cubano Ernesto. (Tomado de Jit)