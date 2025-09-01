Cuba regresa hoy a las aulas

Pinar del Río, 1 sep (ACN) Más de un millón 530 mil estudiantes comienzan hoy en Cuba el curso escolar 2025- 2026, un periodo lectivo que estará marcado por no pocos retos y metas.

Cada territorio acogerá su propia celebración en todos los niveles de enseñanza, incluyendo las escuelas especiales y de formación profesional.

La escuela pedagógica Tania la Guerrillera, de Pinar del Río, sede del acto nacional, fue fundada por Fidel Castro hace justamente 50 años y de cuyas aulas han egresado unos 10 mil 200 educandos.

A esa institución llegarán este lunes 779 estudiantes de sus cuatro años y 15 especialidades; de los cuales 245 son de nuevo ingreso.

Unos 77 mil alumnos acuden hoy a los 614 centros educativos de la occidental provincia, que sobresalió por sus resultados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior y la incorporación de estudiantes a las preselecciones nacionales de varias asignaturas.

Además, por la garantía de continuidad de estudios de sexto, noveno y duodécimo, grados, según explicó Evelio Herrera Padrón, director general de Educación.

Más del 85 por ciento de las instituciones educativas sufrió daños estructurales hace tres años a causa del huracán Ian, y en Vueltabajo continúa el programa de reparaciones.

Como cada inicio de septiembre, otra vez las aulas acogerán la alegría de educandos que se reencuentran luego del verano y los que ansían conocer nuevas amistades. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)