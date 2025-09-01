Primero de septiembre, abren sus puertas las instituciones educativas santacruceñas

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- La etapa vacacional Siempre Joven llegó a su fin este sábado en los nueve Consejos Populares de este territorio. En espacios de los barrios se efectuaron actividades culturales, literarias, deportivas y recreativas. Llegó el momento del retorno a las más de 50 instituciones educativas este 1ro de Septiembre. Con las puertas abiertas dan la bienvenida a los puntuales escolares.

Julio y agosto, meses de fuerte sol y calor, constituyó nuevamente período de gran oportunidad para divertimentos y ocasión para la atractiva lectura en escuelas devenidas centros de verano, donde también muchos pequeños tuvieron la oportunidad de mantener distante el ocio.

Muchas han sido las horas sin luz eléctrica, sin embargo los apagones no le pudieron borrar las sonrisas y el júbilo a los vacacionistas. Buscaron esparcimiento en juegos de dominó, bailando al compás de un regguetón o música cubana desde equipos recargables y el esparcimiento con el Proyecto camagüeyano CBA.

No faltaron los encuentros nocturnos los fines de semana en la Fonoteca, las bicicletadas amistosas entre pedaleos de entusiasmo juvenil, la búsqueda de nuevos amigos en Facebook para intercambiar buenas experiencias de la transcurrida etapa del año, plena de anécdotas imborrables.

Listas están las mochilas, pañoletas y uniformes escolares para la salida desde muy temprano este primer día de septiembre hacia los planteles de Santa Cruz del Sur y los demás de la Isla. La llegada a los recintos de los que continúan los estudios y pequeños que iniciarán la travesía del aprendizaje será de inmensa satisfacción.

Habrá reencuentros enlazados en abrazos entre compañeros de grupo y sus educadores para luego disfrutar de los actos de comienzo del nuevo curso 2025-2026 en homenaje al Centenario de Fidel.Será día de beneplácito y optimismo junto a la familia que acompaña al futuro de Cuba en medio de situaciones complejas pero no imposibles de vencer.