Cuba evitará la guerra, pero defenderá su paz

La Habana, 20 mar.- El contundente mensaje del reconocido cantautor cubano en su blog Segunda Cita es replicado desde ayer en las redes sociales entre mucha gente dispuesta a defender la isla caribeña frente a los anuncios del mandatario norteamericano, quien lo mismo habla de dialogar con las autoridades nacionales que de invadir el país.

En los comentarios al post del autor de Ojalá, La masa y El unicornio azul aparece uno de la cineasta cubana Rebeca Chávez, quien también exigió el emblemático fusil ruso —el arma más conocida por generaciones de cubanos—, «con tres o cuatro cargadores y pido también estar cerca de ti… Será mucho pedir?».

El investigador y economista cubano Fidel Vascós se sumó a quienes apoyaron el mensaje del destacado músico: «Junto con Silvio también con un AKM», mientras el usuario René Rodríguez Rivera escribió: «Consígueme uno que me atrinchero aquí en la azotea».

Ante los desafíos que acechan desde el Norte a la nación antillana, Doris García le contestó a Silvio: «Mi hermano, a tu lado con mi fusil. Lista para el combate», y terminó con una estrofa de su canción Preludio de Girón: » Nadie se va a morir, menos ahora…».

Este jueves, en la red social Facebook, bajo el título Demanda ciudadana desde el corazón del cerco, el periodista Manuel Somoza narró cómo la misma interrogante afloró en un encuentro de cubanos mayores de 60 años: «Cuándo nos entregan los AKM?”, preguntó uno de ellos.

Entonces, lo consideré una reacción de rabia por lo ocurrido en Venezuela -contó el colega-, pero varias semanas después supe de similar propuesta de un octogenario en otra reunión del mismo corte y he registrado unas cuantas más luego de que Trump decretara el cerco petrolero.

Claro que hay que hacer todo lo posible por lograr la paz, comentó sobre el tema en Facebook la cubana Tania Alarcón. “No sé qué piensan los que piden irresponsablemente una guerra. Todas son destructivas y horribles.

“Mi madre lloraba embarazada de mí frente a las imágenes de Vietnam y yo he llorado por todos los horrores de hoy. Pido en ese sentido femenino de la matria que haya paz, para que mi hijo de 21 años pueda seguir enamorado y tenga un futuro, difícil, pero sin destrucción ni misiles. La paz es lo que multiplica el amor.”

En varias ocasiones el Gobierno cubano ha insistido en la necesidad de resolver las diferencias con las autoridades estadounidenses bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía de la nación caribeña. Mantener la paz entre ambos países ha sido uno de los baluartes del diálogo bilateral.

Hoy la preocupación por Cuba y su pueblo trasciende sus fronteras. El actor y director de cine cubano Jorge Perugorría aseguró hace unos días en el Festival de Cine de Málaga, España, que la decisión del gobierno estadounidense de “estrangular” a Cuba está llevando al país “al punto de una crisis humanitaria”.

Por su parte, el periodista Josué Veloz recordó en el sitio web La Tizza que hoy los principales esfuerzos en Cuba son por la vida cotidiana, por la luz, por la comida, por la esperanza

«En esa batalla, los pueblos del mundo tienen la palabra. No para reemplazar a los Estados, sino para obligarlos a actuar», subrayó en el editorial Ninguno de los que hizo concesiones para sobrevivir, sobrevivió.

Y apuntó: La pregunta final no es para Cuba. Cuba ya ha dado su respuesta con 67 años de Revolución. La pregunta es para el mundo.

La respuesta de los pueblos no se ha hecho esperar, una avanzada desde Europa del convoy solidario Nuestra América, procedente de Europa, llegó a La Habana este martes con medicamentos, alimentos y equipos de energía renovable, fundamentalmente, ayuda que desde ayer se comenzó a repartir en instituciones hospitalarias de la capital.

“Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos”, significó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X, al darle la bienvenida “una vez más a la ternura de los pueblos”.

El grupo presente, ya en la isla, está integrado por 120 activistas y está previsto que otros integrantes llegarán en las próximas horas desde Chile, Estados Unidos y México. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)