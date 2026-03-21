Aplicarán impuesto a importaciones de cervezas y otras bebidas

La Habana, 20 mar.- Un impuesto especial a la importación de cervezas y de un grupo de bebidas alcohólicas comenzará a aplicarse desde este jueves en todo el país y en moneda libremente convertible, tanto a actores económicos estatales como no estatales.

La Resolución 56/2026, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), establece esa medida que entra en vigor un día después de su publicación, el miércoles, en la Gaceta Oficial Ordinaria número 27.

Esta norma determina un gravamen de 30 centavos de dólares estadounidenses por litro (0.30 USD/Litro), o su equivalente en otras monedas convertibles.

Uno de sus Por cuanto expresa que a partir del cumplimiento del Programa Económico y Social del Gobierno, y como parte del proceso de dolarización parcial de la economía, resulta necesario aplicar un Impuesto Especial a Productos y Servicios, en este caso a la importación de cerveza y determinadas bebidas alcohólicas.

Respecto a estas últimas un anexo único se refiere al whisky, vodka, ginebra, licores, aguardiente, alcoholes y otros, según las subpartidas arancelarias recogidas en la propia norma.

La Resolución del MFP aclara que el nuevo impuesto no se aplica a las mercancías ahora en tránsito, sino a las importaciones contratadas con posterioridad a su entrada en vigor; al igual que, en el caso de los contratos marco, a los embarques que se demanden después de esta fecha.

El Decreto-Ley 107, de 16 de abril de 2025, en su Disposición Especial Primera faculta al Consejo de Ministros y al ministro de Finanzas y Precios, según corresponda, para disponer el pago en moneda libremente convertible de determinados tributos, cuando las condiciones económicas y sociales así lo justifiquen. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)