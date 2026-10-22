Cuba debuta hoy en Panamericano de béisbol sub-18 en Dominicana

Santo Domingo, 22 oct.- El equipo cubano de béisbol sub-18 ya se encuentra en la República Dominicana, donde hoy comenzará el Torneo Panamericano de la categoría, clasificatorio para la Copa Mundial de 2027.

La competencia se extenderá hasta el 29 de octubre en el municipio costero de Boca Chica, a unos 30 kilómetros de esta capital, con la participación de 12 países que disputarán cuatro boletos a la cita universal.

La selección de la isla, dirigida por Alexei More Rodríguez, integrará el grupo B junto a Venezuela, México y Nicaragua.

Cuba debutará frente a Venezuela a las 11:30, hora local, en una jornada inaugural que también contempla los enfrentamientos entre Nicaragua y México; Brasil y Estados Unidos; Curazao y República Dominicana; y Panamá ante Puerto Rico. (Tomado de Prensa Latina)