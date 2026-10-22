Santa Cruz del Sur: ante incremento de lluvias, se deben extremar las medidas higiénico-sanitarias contra arbovirus (+ Foto y Post)

Santa Cruz del Sur, 22 oct.- Ante el incremento, por estos días, de las lluvias en la localidad, se hace necesario extremar las medidas higiénico-sanitarias por parte de la población y en los centros laborales, para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, causante de la transmisión del dengue, entre otras arbovirosis.

Dariel Fonseca Rodríguez, director en funciones del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, comentó que han sido detectados más de 30 focos del vector, encontrándose el índice de infestación en 0.37 por ciento, lo que supera la media de estos predios por ese concepto.

El funcionario del sector de la Salud Pública, puntualizó en la importancia de desobstruir zanjas y alcantarillas, la recogida de desechos sólidos, la limpieza de fosas para evitar que se viertan los residuales hacia cualquier lugar, y la realización del autofocal desde las viviendas en favor de la salud comunitaria y medioambiental.

Fonseca Rodríguez, también doctor en Medicina Veterinaria en Santa Cruz del Sur, hace un llamado como especialista de Higiene y Epidemiología a echarle al agua para beber el hipoclorito de sodio o hervir el vital líquido antes de consumirlo, no acumularlo en recipientes destapados y mantener libres de suciedad los recipientes donde animales de corral y mascotas consumen alimentos y agua, entre otras medidas.

Los expertos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí han coincidido en espacios televisivos cubanos en la importancia de la alerta temprana, el diagnóstico oportuno y la vigilancia sistemática para enfrentar los arbovirus, así como en la participación activa de la población en la higiene ambiental y las acciones de prevención.