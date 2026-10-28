Promueve Grupo Histo Santa Cruz preservación de la memoria histórica local (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 28 oct.- Preservar la memoria histórica, con una mayor difusión de los acontecimientos y las tradiciones locales, es objetivo del Grupo Histo Santa Cruz, que recientemente visitó el Instituto Preuniversitario Henry Reeve, de este municipio camagüeyano.

El combatiente de la Revolución cubana Luis la O Hunt y Juan Arnaldo Caro Tamayo, miembros de la iniciativa, dialogaron con Yoennys Torres Santa Cruz, directora de la institución de la enseñanza media superior.

Los visitantes expusieron a la funcionaria la importancia de poner en práctica en el centro, a través del quehacer diferenciado con los estudiantes de décimo, onceno y duodécimo grados, el proyecto Mártires de la localidad, consistente en que cada aula lleve el nombre de un caído por la independencia de Cuba y en misiones internacionalistas.

Esto permitirá vincular mejor a los alumnos con la historia, tarea en la que prevalecerá como figura central el comandante mambí Aniceto Recio Pedroso, patriota insigne de este municipio que peleó bajo las órdenes del mayor Ignacio Agramonte y el general Máximo Gómez. Además, fue uno de los once jinetes que participó en el rescate del insurrecto brigadier Julio Sanguily.

Aniceto Recio Pedroso, protagonista del rescate del brigadier Julio Sanguily. Foto: Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey

La labor que propone desarrollarse para salvaguardar la historia con basamento político-ideológico, se extenderá a todas las escuelas de la enseñanza general de esta demarcación, donde es imprescindible también el quehacer de los educadores y las familias.

En agosto del pasado año, durante un intercambio en la Dirección Municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quedó creado el grupo, desde donde se llama a defender la historia y preservar las conquistas sociales y revolucionarias.

Anteriormente, se ha hecho énfasis en la creación de las comisiones de historia en los nueve consejos populares y salas con igual propósito en organismos y entidades de Santa Cruz del Sur. (Foto principal: archivo/ Radio Santa Cruz)