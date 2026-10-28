Red de periodistas en Chile llama a romper cerco mediático sobre Cuba

Santiago de Chile, 28 oct.- La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba llamó a la prensa independiente, comunitaria y alternativa a romper el cerco mediático y denunciar el bloqueo de alcance extraterritorial impuesto por Estados Unidos contra la isla.

“El bloqueo es un castigo colectivo que transgrede la Carta de las Naciones Unidas y vulnera los derechos humanos más elementales”, señaló la agrupación en un comunicado con motivo de la votación mañana en la ONU de la resolución presentada por La Habana que llama a poner fin a esa injusta política.

La Red Diana Aron recuerda que solo en el sistema sanitario más de 100 mil pacientes permanecen en lista de espera quirúrgica, entre ellos más de 12 mil niños, a causa del veto para adquirir anestésicos, catéteres, prótesis e instrumental médico con componentes o patentes estadounidenses.

En oncología pediátrica, el impedimento para acceder de manera oportuna a fármacos citostáticos de última generación ha incidido en una caída crítica de la sobrevida en ciertas leucemias infantiles, reduciéndola del 85 al 65 por ciento, agrega.

Señala también que el asedio sistemático contra el transporte de combustible golpea de forma constante la generación eléctrica, amenazando la operatividad de equipos de soporte vital y la infraestructura hospitalaria de alta complejidad.

La Red Chilena de Periodistas Amigos de Cuba denuncia que los monopolios mediáticos imponen un cerco de silencio o disfrazan bajo el eufemismo de embargo lo que el derecho internacional tipifica como una guerra económica deliberada, asimétrica y de alcance extraterritorial contra la soberanía del pueblo cubano.

La agrupación insta a trabajadores de los medios populares, alternativos, cooperativos y a los creadores de contenido a romper el cerco de silencio y sumar voluntades para exigir el término inmediato e incondicional de esta agresión imperial. (Tomado de Prensa Latina)