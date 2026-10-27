Nelson Nápoles y sus cinco subidas al Pico Turquino

Oct, 2026.- Nelson Nápoles Francés, combatiente de la Revolución cubana en esta localidad al sur camagüeyano, tenía 17 años cuando en su condición de joven rebelde fue seleccionado para escalar el Pico Turquino, por vez primera, junto a otros compañeros de ideales de igual edad.

En cinco oportunidades subió la mayor elevación de Cuba con una altitud de 1974 metros obre el nivel del mar, misión de inquebrantable voluntad en la que estuvieron presentes cubanos de distintas provincias de la Isla, lo que totalizó los 600 elegidos por su destacada actitud ante las tareas revolucionarias.

Siguieron, según expuso el octogenario, la misma ruta utilizada durante la guerra de liberación nacional por el Ejército Rebelde, sitios muy fangosos y prácticamente intransitables a causa de las constantes lluvias.

En una de las subidas por Ocujal del Turquino el entrevistado sintió fuertes contracciones en las piernas, tras recuperase almorzó con sus compañeros en la ribera del río La Plata, actual provincia de Granma.

El Paso de la Angustia era el más peligroso, “tiene un metro de ancho y al mirar hacia abajo las palmas se veían muy pequeñitas”. Otro tramo bastante complejo, el de Los Monos, que los jóvenes rebeldes así denominaron al subirlo agachados, y apoyados sobre las manos y piernas. Sin flaquear llegaba al Pico Cuba y media hora más, al Turquino.

Enorme es la satisfacción que todavía siente el santacruceño al haber abrazado varias veces con sus camaradas el busto de José Martí, en la cima, y haber obtenido la digna condición de Joven Cinco Picos.

Imagen: ilustrativa. En la cima del Turquino se encuentra un busto de bronce del Héroe Nacional de Cuba, esculpido por Jilma Madera y colocado allí en 1953 con motivo del centenario de su natalicio

Con las fuerzas que a los 83 años le quedan y su discapacidad visual, aseguró que, si es necesario, cumplirá cualquier tarea que le ordene la máxima dirección del Gobierno revolucionario.