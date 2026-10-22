Convoca Asociación Hermanos Saíz a Beca de Creación Antonia Eíriz

La Habana, 22 oct.- Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y director de la revista El Caimán Barbudo, informó este miércoles que la organización, con el coauspicio del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, convocó a la Beca de Creación Antonia Eíriz.

Según precisó el directivo desde su perfil en la red social Facebook, podrán participar artistas visuales residentes en el país de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, siempre que no hayan ganado esta beca con anterioridad.

Dicha convocatoria incluye las modalidades de performance, environment, arte de los nuevos medios y videoarte, y los proyectos deberán ser inéditos.

La fecha límite de entrega es el 31 de octubre de 2026, mediante el correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com.

Los aspirantes deberán enviar un documento único en formato Word o PDF con título del proyecto, modalidad, datos personales, currículo, cronograma de ejecución y declaración jurada sobre el carácter inédito de la obra.

La beca consiste en diploma acreditativo y el pago de cinco mil pesos cubanos durante seis meses al autor del proyecto, además del acompañamiento de la AHS en las gestiones para la posible exposición de la obra.

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas otorgará 30 mil pesos cubanos para financiar la producción del proyecto, previo contrato con el artista.

La exposición deberá itinerar por la galería Juan Francisco Elso del Pabellón Cuba, siempre que se adecue al espacio.

Los resultados se darán a conocer en enero de 2027 en un acto público en el Pabellón Cuba.

El fallo del jurado será inapelable y la participación supone la aceptación total de las bases. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)