Reduce Etecsa en Camagüey interrupciones pendientes de telefonía fija

Camagüey, 28 oct.- Al concluir el mes de septiembre, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), en Camagüey, logró reducir alrededor de 400 interrupciones pendientes en la red fija.

Joan Fonseca Álvarez, jefe del departamento de Operaciones de la Red, explicó que la actual contingencia electroenergética limita la solución con mayor prontitud de averías e interrupciones, no obstante la instalación de líneas de prueba desde centrales con aseguramiento energético a otras que no lo tienen y de sistemas fotovoltaicos posibilitan el diagnóstico y la solución de esas afectaciones.

A partir de las limitaciones de combustible que enfrenta el país, explicó que, en correspondencia con la distancia y el nivel de complejidad del reporte, los reparadores visitan a los usuarios sin necesidad de emplear un medio de transporte.

Hacia la recuperación de materiales y recursos de la planta exterior, señaló, dirige también sus esfuerzos ese colectivo, lo que les permite reutilizar bajantes y cables telefónicos, entre otros.

Actualmente Camagüey dispone de más de 87 mil líneas fijas, más de 20 mil 300 servicios de Nauta Hogar y más de dos mil 700 servicios telefónicos públicos instalados, los cuales se soportan sobre una red en la planta interior y exterior de más de mil 600 kilómetros de cobre y cuyo mantenimiento resulta muy costoso.

Por otra parte, precisó que en el transcurso del año han realizado más de 40 acciones de optimización de la red, a partir de estudios de rutas de transmisión que contribuyen a elevar la calidad de las telecomunicaciones. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto: archivo/Granma)