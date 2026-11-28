Santo Domingo, 28 nov.- Cuba conquistó la medalla de bronce del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 al derrotar este viernes 9-8 a Venezuela, mientras Estados Unidos se proclamó campeón tras vencer 4-1 a México en la final del certamen, celebrado en República Dominicana.

Los cubanos remontaron un marcador adverso y resistieron la reacción venezolana en el sexto y último episodio para asegurar el triunfo en el encuentro por el tercer puesto, disputado en el Complejo Deportivo IPL Academy, en San Antonio de Guerra.

La selección antillana anotó nueve carreras, conectó siete imparables y cometió tres errores, frente a nueve hits y ocho errores de sus adversarios, que fabricaron ocho anotaciones.

Venezuela llegó a colocar la carrera del empate en tercera base durante su última oportunidad ofensiva, pero el pitcheo cubano consiguió controlar la amenaza y preservar la ventaja.

El triunfo permitió a Cuba cerrar su participación con la presea de bronce, después de terminar la super ronda con balance de tres victorias y dos derrotas.

En la final, Estados Unidos superó 4-1 a México para quedarse con el título panamericano. Los estadounidenses conectaron seis imparables y no cometieron errores, mientras sus rivales sumaron tres hits y cuatro pifias defensivas.

Ambos conjuntos habían concluido la super ronda con idéntico balance de cuatro éxitos y una derrota.

La clasificación cubana al partido por el bronce se produjo después de su victoria 3-2 sobre República Dominicana, resultado que le permitió obtener uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2027, prevista en China Taipéi.

El campocorto Tyler Ruíz resultó decisivo en ese encuentro, con un cuadrangular de dos carreras y una posterior actuación desde el montículo, donde trabajó cuatro entradas y un tercio, con seis ponches.

La derrota dejó a la selección dominicana con balance de una victoria y cuatro reveses, fuera de la disputa por las medallas y de los puestos clasificatorios al mundial.

Por otra parte, el cubano Tyler Lorenzo Ruíz terminó entre los principales bateadores del campeonato, con promedio de .545, según las estadísticas oficiales del certamen. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: tomada de la Agencia Cubana de Noticias)