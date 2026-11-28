Camagüey, 28 nov.- Desde el compromiso de ejercer la medicina con ciencia y humanismo, el colectivo del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni celebró su aniversario 67: un año más de servicio, de investigación y de vidas salvadas.

‎Fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y primero de su tipo fuera de la capital, la institución asistencial llegó al onomástico con el reconocimiento a sus trabajadores y servicios más destacados.

En la ocasión se entregó la medalla de internacionalista a quienes llevaron la salud pública cubana más allá de las fronteras nacionales y como mérito especial se otorgaron los cinco primeros sellos por la excelencia en los servicios, máxima distinción que concede el buró sindical del hospital.‎

‎La fecha celebra también el primer aniversario del proyecto comunitario Alegría y Esperanza y los cincuenta del Servicio de Geriatría.

‎Un momento de profunda emoción resultó el reconocimiento in memoriam al doctor Bárbaro Agustín Armas Pérez, recibido por su hija, la doctora Karina Armas, por la consagración al cuidado de los pacientes, a la formación de profesionales y al servicio del centro.

“Su ejemplo permanece en cada sala, en cada vida que salvó y en cada colega que hoy lo recuerda con respeto”, afirmaron. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)