La Habana, 28 nov.- El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, convocó este viernes al Octavo Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, evento previsto a partir del 17 de diciembre.

La convocatoria divulgada en la página oficial del Parlamento precisa que las sesiones tendrán lugar en el Palacio de Convenciones de esta capital.

Se espera que los diputados centren la atención en las profundas transformaciones económicas y sociales que impulsa el país a través de 176 medidas, dirigidas a mantener el rumbo socialista y el enfoque social de la Revolución.

También se prevé que los parlamentarios aborden el impacto en los diversos sectores de la sociedad del bloqueo estadounidense, política recrudecida este año con un cerco energético. (Tomado de Prensa Latina)