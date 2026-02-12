Cuba alcanza récord en generación fotovoltaica

La Habana, 12 feb.- El Director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, Ing. Félix Estrada Rodríguez, informó que Cuba reportó este martes una generación fotovoltaica superior a los 800 MW durante un segmento del mediodía.

Este logro se produce tras la instalación de más de 1000 MW en energía solar durante 2025, en línea con los esfuerzos del gobierno por diversificar la matriz energética del país.

Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel ha subrayado la importancia de avanzar hacia fuentes de energía renovables. En sus declaraciones, destacó que el uso de energías limpias no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también refuerza la soberanía energética de Cuba. Díaz-Canel enfatizó que, con este tipo de proyectos, se busca mejorar el suministro de energía y reducir los costos a largo plazo.

Las autoridades continúan trabajando para aumentar la capacidad de energía renovable del país, con el objetivo de cumplir con las metas establecidas en la política energética nacional, en un contexto de aumento de las sanciones estadounidenses contra el país.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba comunicó que, en el horario del mediodía de ayer, el país generó por primera vez más de 800 MW de energía fotovoltaica. Sin embargo, en el mismo horario de hoy, se superó esta cifra, alcanzando más de 900 MW.

Este incremento en la producción de energía solar se produce en el contexto de un recrudecido bloqueo, enfatizando el compromiso de Cuba de seguir avanzando hacia la soberanía energética. Desde el ministerio, se recalca que estas gestiones son cruciales para garantizar un suministro energético más autónomo y sostenible, a pesar de las dificultades externas.

Las autoridades continúan trabajando en la expansión de las fuentes de energía renovables, reafirmando su meta de diversificar la matriz energética del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)