Cuba anuncia presencia en Copa Independencia de Boxeo

La Habana.- CUBA dependerá de cuatro hombres e igual número de féminas en la Copa Independencia de Boxeo pactada del 15 al 22 próximos en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

La comisión nacional de ese deporte informó este miércoles que el elenco varonil estará liderado por el bicampeón olímpico Julio César La Cruz, llamado a desempeñarse en la división supercompleta (+90 kg).

El igualmente quíntuple monarca del orbe tendrá entre sus compañeros al también monarca bajo los cinco aros Erislandy Álvarez (65 kg) y al subtitular universal de 2023 Saidel Horta (60 kg).

La escuadra a las órdenes del entrenador jefe en ese sector, Eulises Pouyot, la completa Nelson Williams (90 kg), quien accedió a uno de los dos cetros conseguidos por la Isla en la edición de 2024.

A las órdenes de su técnico principal Iván Horta, la armada femenina tendrá como referentes a las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg). Las otras llamadas a filas son Yailena Palomo (50 kg) y Magda Massó (57 kg).

La cita aportará fogueo rumbo al torneo eliminatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, convocado del 11 al 16 de marzo en la urbe mexicana de Guadalajara.

En conferencia de prensa los organizadores dieron a conocer que la participación extranjera también implicará a Bahamas, Ecuador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Ucrania. (Tomado de Jit)