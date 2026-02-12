Ensayos clínicos tendrán notables aportes

La Habana, Cuba. – El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, durante la reunión de expertos y científicos para temas de Salud, razonó que, a pesar de los difíciles tiempos que corren, hay buenas noticias.

El Jefe de Estado lo dijo luego de escuchar a un grupo de prestigiosos científicos, quienes disertaron sobre avances de ensayos clínicos en nuevos candidatos vacunales, los cuales, por su naturaleza, tendrán notables impactos en la calidad de vida de los cubanos.

En la jornada, presidida también por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, Dagmar García Rivera, vicedirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto Finlay de Vacunas, se refirió al Programa de desarrollo de las vacunas antineumocócicas conjugadas.

La científica explicó que la bacteria Streptococcus pneumoniae, «es la principal causa de enfermedades infecciosas bacterianas en la infancia temprana, en niños menores de cinco años». (Tomado de Radio Reloj)