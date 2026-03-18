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Cuadernos de Nuestra América dedica edición a Fidel Castro

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, Cuba.- En las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, y RUTH Casa Editorial, presentaron la edición especial No. 18 de la revista Cuadernos de Nuestra América, en el centro Fidel Castro Ruz.

El director del CIPI , Jose Ramón Cabañas, detalló que la edición en cuestión es un instrumento de estudio y debate para entender el pensamiento y base de la obra del líder histórico de la Revolución cubana.

RUTH Casa Editorial creó la Colección de Política Internacional, una serie de obras monográficas destinadas a desmenuzar las dinámicas de poder, seguridad y diplomacia que definen el siglo XXI.

Bajo el título ¡Y Venceremos!, las reflexiones de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, inauguran el tomo. (Tomado de Radio Reloj)

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