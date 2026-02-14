Asociación cubana de jóvenes creadores convoca a beca artística

La Habana, 14 feb.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba anunció la apertura de la beca El Reino de Este Mundo, concebida para respaldar proyectos de creación e investigación cultural de sus miembros.

Crear es también pensar, indagar, imaginar futuros, exhortó la organización en redes sociales.

La iniciativa, que se mantendrá activa durante todo el año, está dirigida a jóvenes asociados de todas las manifestaciones artísticas, quienes podrán presentar sus propuestas en las filiales provinciales o células de base de la organización.

Los proyectos deberán incluir objetivos, fundamentación, cronograma y presupuesto, y serán evaluados en primera instancia por los ejecutivos territoriales de la AHS.

Posteriormente, las propuestas integrarán una bolsa nacional y recibirán la valoración de artistas miembros de la Dirección Nacional, explicó la AHS.

Los seleccionados podrán acceder a financiamiento total o parcial, según las características de cada iniciativa, y firmarán un acuerdo contractual con la Presidencia Nacional de la organización. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

