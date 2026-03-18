Irán ataca objetivos en Israel y bases estadounidenses en la región

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria indicó que «la 58.ª oleada incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados, como Nahariya, Beit Shemesh, Tel Aviv y Jerusalén Oeste, así como contra bases estadounidenses en Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin».

El texto agregó que en los ataques se emplearon misiles Fatah, Khorramshahr y Khyber Shiken con ojivas pesadas.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos mantienen operaciones militares contra Irán, que causaron cientos de muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei y funcionarios de seguridad.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra Israel y contra instalaciones e intereses estadounidenses en países árabes.

Algunos de estos ataques provocaron víctimas y daños a infraestructura civil, lo que ha sido condenado por los países afectados. (Tomado de Prensa Latina)