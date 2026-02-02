Destaca subdirectora santacruceña de Educación de trabajo preventivo importancia de valores humanos

Santa Cruz del Sur, 2 feb.- Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de Trabajo Preventivo de la Dirección General de Educación en Santa Cruz del Sur destacó la importancia de la formación de los valores humanos desde las primeras edades, donde es vital la ejemplaridad de la familia, los educadores y la comunidad.

Desde la niñez los padres comienza a educar a los hijos con orientaciones esenciales como la formación de sentimientos de amor y respeto a sus semejantes, a ser solidarios, respetuosos, honestos, amables, a sentir confianza en sí mismos y mostrar gratitud cuando corresponda.

Tales cualidades con el paso del tiempo se convierten en convicciones en los educandos como es el amor a la Revolución cubana, a los héroes y mártires, el solemne saludo a la enseña nacional, el cumplimiento del estudio como el primer deber, la puntualidad a clases o el cuidado de los medios de enseñanza, indicó la funcionaria.

Afirmó Pérez Freire, Máster en Ciencias de la Educación, que son los valores humanos en su conjunto una guía imprescindible desde la niñez, la adolescencia y juventud para poder llevar una vida armónica en la sociedad, además de considerarse principios devenidos en acciones y decisiones necesarias teniendo en cuenta lo correcto e incorrecto.