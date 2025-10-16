Conjunto Folklórico Nacional “al ritmo de la herencia”

La Habana, 16 oct.- Ya se encuentran disponibles las entradas para disfrutar de “Al Ritmo de la Herencia”, nombre que lleva la próxima temporada de teatro del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba (CFNC), que tendrá lugar los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Julio César Orduñez, bailarín solista del CFNC, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que las presentaciones previstas para los viernes y sábados a las 7:00 p.m. y los domingos a las 5:00 p.m. vienen con muchas sorpresas para el público.

Según Orduñez, la primera parte traerá el estreno mundial de “Ecos de Dahomey”, un recorrido coreográfico por las danzas cubanas de influencia arará, que enlazan a la mayor de las Antillas con la actual República de Benín, para no perder la memoria de un legado ancestral, y proyectarlo hacia el presente a través de lenguaje escénico renovador. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)