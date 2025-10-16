Impulsan en Matanzas la siembra de cultivos rústicos

Matanzas, Cuba. – En la presente campaña de siembra de frío la provincia de Matanzas fomenta el cultivo de renglones menos exigentes a los paquetes tecnológicos, conocidos como rústicos; como plátano, malanga, boniato y yuca.

El plátano cuenta con 5000 hectáreas y se cumple en todos los municipios, al tiempo que de yuca el territorio supera las ocho mil hectáreas, aunque queda por debajo del compromiso la ciudad cabecera.

A juicio del subdelegado de Cultivos Varios en la Agricultura de Matanzas, Lázaro Bello Rodríguez la provincia alcanza la demanda de plantaciones de boniato en existencia, pero solo el municipio de Jovellanos no supera el compromiso.

Bello Rodríguez ponderó que en la siembra de malanga se alcanzan las hectáreas programadas por cada mil habitantes, y en la semana se siembran más que la anterior, sin embargo decrecen los municipios de Matanzas y Los Arabos. (Tomado de Radio Reloj)