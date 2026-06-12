Condenó Duma rusa agresión de EE.UU. contra Cuba

Rusia, 12 jun.- El documento, adoptado en sesión plenaria, señaló que el incremento de tensiones en torno a la isla responde a una presión inédita de Washington, contraria al derecho internacional.

La declaración denunció el embargo económico, comercial y financiero, junto al cerco energético que agrava las dificultades del pueblo cubano, como una injerencia en los asuntos internos de una nación soberana y violación de la Carta de la ONU.

Los legisladores calificaron de alarmante el despliegue de un grupo de ataque aeronaval estadounidense en el Caribe, acción que busca imponer condiciones inadmisibles al Gobierno cubano mediante chantaje económico y militar.

La Cámara Baja reafirmó su respaldo al pueblo y gobierno de Cuba en la defensa de su independencia y derecho a elegir un camino de desarrollo propio, y reiteró la voluntad de fortalecer la asociación estratégica con La Habana.

El Parlamento ruso instó a Washington a cesar de inmediato sus presiones políticas y económicas, así como las prácticas de amenazas y chantaje.

La Duma solicitó a la ONU, a las asambleas legislativas y a organizaciones parlamentarias internacionales condenar la política de Estados Unidos contra Cuba y exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético.

Las tensiones entre Washington y La Habana aumentaron a inicios de año tras la acción militar estadounidense en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó aranceles a importaciones de países que suministren petróleo a Cuba y declaró estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad nacional.

La medida profundizó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación, según fuentes oficiales.

El Gobierno cubano sostiene que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y deteriorar las condiciones de vida de la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)