Comisión Nacional de Béisbol informa suspensión de juegos por huracán Melissa

La Habana, 26 oct.- A partir de lo pronosticado en torno a la situación meteorológica, quedan suspendidos los juegos de la 64 Serie Nacional de Béisbol planificados para los días 28, 29 y 30 de octubre, informó este sábado la Comisión Nacional de Béisbol.

Según la Comisión, esos encuentros serán recuperados durante la subserie corta pactada del 16 al 21 de diciembre.

En ese sentido, recordó los partidos en cuestión: Pinar del Río-Industriales,

Isla de la Juventud-Artemisa, Mayabeque-Sancti Spíritus, Cienfuegos-Matanzas,Ciego de Ávila-Holguín, Villa Clara-Camagüey, Las Tunas-Guantánamo, Granma-Santiago de Cuba.

En cuanto al Juego de las Estrellas, convocado para los días 1 y 2 de noviembre en Holguín, la decisión definitiva será anunciada tras las evaluaciones posteriores al paso del huracán Melissa. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

